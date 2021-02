Bizarr videó terjed a neten egy nőről, aki gondtalanul aerobicozik a katonai puccs kellős közepén

Futótűzként terjed az interneten az eddigi talán legbizarrabb videó a tegnapi katonai puccsról Mianmarban, melyen egy helyi aerobic-oktató közömbösen végzi napi rutinját, miközben a háttérben a épp erőszakos hatalomátvételt vezényel le a hadsereg.

Tegnap katonai hatalomátvétel zajlott le a Burmaként is ismert Mianmarban, az ország civil vezetőit őrizetbe vették és 10 év demokratikus reform után újra magához ragadta a hatalmat a hadsereg:

Khing Hnin Wai mianmari aerobic-oktató rendszeresen tölt fel videókat az internetre arról, hogy a 20 sávos Yaza Htarni főút előtt aerobicozik, az út a mianmari parlament épületéhez vezet.

Egészen tegnapig semmi különös nem volt látható a videóin, csak az üres út mögötte, tegnap viszont a katonai puccs közben lezárta a főutat a hadsereg és Khing Hnin Wai a hatalmas barikád, fegyveres katonák és járműveik előtt aerobicozik, mintha semmi nem történt volna.

A felvétel közepén még azt is látni lehet, ahogy feketére festett, páncélos és fegyveres járművek átkelnek a barikádon és a parlament felé veszik az irányt, sokan arról spekulálnak, hogy pont ezekkel a járművekkel szállították el pár percen belül az ország civil vezetőit, bilincsbe verve. Az egész abszurdumát még az is tetézi, hogy a videó mellé az aerobic-oktató berakott egy olyan techno-számot is, amelyben rendőrségi szirénák adják meg az aláfestést.

Khing Hnin Wai videója körbement az interneten: már 57 ezer reakciót kapott rá és 2800-an kommenteltek rá.

Később még pár videót feltöltött, melyekkel azt akarta érzékeltetni, hogy rendszeresen ezen a helyszínen aerobicozik hajnalban, teljesen véletlen, hogy épp katonai hatalomátvétel zajlott le a háta mögött.

A videó beágyazását letiltotta Khing Hnin Wai, de Facebook-oldalán még megnézhető.