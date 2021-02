Ijesztő új képességeket kapott a világ leghíresebb robotkutyája - Videón, hogy miket tud

A Boston Dynamics „Spot” névre hallgató, kutyát formázó robotja a tavalyi évtől vásárolható meg, 74 500 dollárért, ez az első alkalom a cég 29 éves történetében, hogy piacra dobta egy robotját és bárki számára elérhetővé tette. Eddig több mint 400 darabot adott el Spotból és többek között olyan veszélyes munkákra állították be őket, mint atomerőművek, offshore olajkutak, bányák, vagy építési területek ellenőrzése.

A kivételesen stabil, négylábú robotot a világ egyik legfejlettebb webkamerájával tudják megvenni a vásárlók. Már közel egy éve használják különböző magánvállalatok és a visszajelzések alapján a Boston Dynamics továbbfejlesztette a robotját, például megkapta a már régóta hiányolt karokat és új funkciókkal is ellátták. A robot tetejére szerelt fogószerű karral már

Olyan műveletek elvégzésére is képes Spot, mint az ajtók nyitása, kapcsolók és szelepek használata, vagy a szennyest is össze tudja szedni mosáshoz, de ahogy az a Boston Dynamics videójából kiderül, akár ugrókötelezni is tud, vagy növényeket ültetni.

A kar mintegy 8 kg súlyú és legfeljebb 5 kg súlyú terhet képes felemelni, fél méteres kinyúlással.

Ahogy minden mozgását, a kart is egy táblagépen keresztül lehet irányítani, a felhasználó csak utasítja a robotot, hogy mit vegyen fel a karral és a robot feltérképezi, hogy hogyan tudja ezt megvalósítani a karja és a lábai használatával. Van egy különleges „ajtónyitó” módja is, amikor a felhasználó rámutat a kilincsre, valamint megosztja azt az információt a robottal, hogy melyik oldalon van a zsanér, ezt követően a robot minden mást megold.

Azt nem tudni, hogy a karral felszerelt Spot robotkutya mennyibe fog kerülni, a Boston Dynamics honlapja az értékesítőkhöz irányítja az érdeklődőket. Jelenleg olyan extrákat lehet hozzá kérni, mint a plusztöltő, 1650 dollárért, vagy hőkamera, 38 950 dollárért.

A Boston Dynamics piacra dobott most egy „Spot Enterprise” névre hallgató változatot is, amely továbbfejlesztett hardvereket kapott, a biztonságot, a kommunikációt és a távoli környezetben való viselkedést javítva. A robot önmagát is képes tölteni, amikor alacsony szintre kerül az energiája, felteszi magát a töltő dokkolóra. A robot teljesen feltöltött állapotban 2 órán át képes működni, ha nagyobb távot kell megtennie, akkor több helyen felállított dokkolókkal ezt is meg lehet oldani. A dokkolókon keresztül adatokat is le lehet tölteni vezetéken wi-fi használata helyett. A Spot Enterprise ára szintén nem publikus.

Újdonság még az is, hogy eddig a Spot robotot csak egy androidos táblagéppel lehetett irányítani, a megfelelő programmal, most azonban már fejlesztettek egy webes alkalmazást, amivel bármilyen számítógépről egy böngészőből is irányítható. Ma már azt is meg lehet tenni, hogy valaki otthonról irányítja a távolabbi gyárban lévő robotot, ami világjárvány idején nem hátrány. Egy fő vezérelheti, viszont a beérkező adatokat bárki láthatja, akivel a vezető megosztja a megfelelő linket. A webes felületen irányítani lehet a robotot, vagy különböző küldetéseket lehet neki adni, de a kamerák és a szenzorok adatait is lehet látni távolról, de akár képeket is lehet készíteni.

A nagy előrelépést az jelenti, hogy a Boston Dynamics robotjai most olyan feladatokat is el tudnak látni, amelyek alapvetően embereknek voltak kitalálva. Eddig is fel tudtak menni a lépcsők tetejére, de most már ki is tudják nyitni az ajtókat a lépcső tetején. Eddig is meg lehetett figyelni a kameráikon keresztül veszélyes területeket, de most már feladatokat is végre tudnak hajtani ott, például kapcsolókat elforgatni. A cél az lenne, hogy a veszélyes területekre elegendő legyen egyszer egy Spot robotot telepíteni, amely onnantól kezdve emberek által távolról vezérelve elvégzi a feladatokat.

