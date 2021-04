A világ lehető legabszurdabb zsarolási botránya robbant ki egy befolyásos amerikai politikus körül

Sorra veszi az abszurdabbnál abszurdabb fordulatokat Matt Gaetz floridai republikánus képviselő szexuális zaklatási és embercsempészeti ügye. Az amerikai sajtóban megjelent információk szerint Matt Gaetz ellen egy kiskorú zaklatásához köthetően nyomoznak, viszont új, nem megerősített bizonyítékok szerint Gaetz apját a légierő egy hírszerzési tisztje 25 millió dollárra zsarolja a vizsgálattal azért, hogy ki tudjanak szabadítani Iránból egy tavaly óta halottnak hitt amerikai magánnyomozót.

A napokban derült ki, hogy Matt Gaetz ellen tavaly nyár óta nyomoz az amerikai igazságügyi minisztérium, mert a képviselő a gyanú szerint egy 17 éves lánynak fizetett azért, hogy vele utazzon, és szexuális szolgáltatásokat nyújtson neki.

Matt Gaetz az eljárást egy komplex zsarolási sémának nevezte, a Washington Examiner pedig több dokumentumot is publikált, melyek egy látszólag teljesen abszurd ügyet vázolnak fel Trump ex-elnök fontos szövetségese körül.

Az állítólagos papíralapú és SMS-es bizonyítékok azt mutatják, hogy Matt Gaetz apját, Don Gaetzt a légierő hírszerzési tisztje, Bob Kent és David McGee ügyvéd, az igazságügyi minisztérium volt tisztségviselője keresték meg márciusban azzal, hogy tudnak a Gaetz ellen zajló vizsgálatról, és hogy intézkedni tudnak arról, hogy „eltűnjön” ez a politikai teher.

Néhány nappal az üzenetváltás után Don Gaetz találkozott is a hírszerzővel, aki 25 millió dollárt kért egy hadműveletre, melynek keretein belül kimentették volna Iránból Robert Levinson magánnyomozót, akit 2007 óta tart fogva a perzsa állam. Levinsont 2020-ban hivatalosan is halottnak nyilvánították. Bob Kent arra kérte Gaetzt, hogy utalja át a „kölcsönt” a Beggs & Land számlájára, ahol David McGee a számlavezető. David McGee a Levinson-család ügyvédje. Az állítólagos kimenekítéséről szóló „haditervet” Don Gaetz be is mutatta a Washingon Examinernek.

A dokumentumban az áll, hogy bizonyítéka van az FBI-nak arról, hogy a floridai képviselő kiskorú prostituáltakkal orgiázott, emiatt pedig hamarosan számos törvénysértéssel megvádolja majd az igazságügyi minisztérium Matt Gaetzt. A papíron az is olvasható, hogy ha Gaetz segít a kimenekítési akcióban, Biden elnök kegyelemben részesíti és minden ellene zajló vizsgálatot felfüggesztenek. Az nem világos, hogy egy profi hírszerző miért írna egy A4-es papírra egy teljesen egyértelműen etikátlan és illegális zsarolási akciót.

Don Gaetz és Matt Gaetz azt is közölték: az FBI nyomoz a zsarolási ügy miatt. Matt Gaetz minden vádat tagad a 17 éves állítólagos partneréhez köthetően: azt mondja, az említett személy nem is létezik.

David McGee elismerte, hogy tud a Matt Gaetz elleni vizsgálatról, de azt mondta, hogy semmi köze hozzá és hogy még legalább „1000 másik ember” hallott az ügyről, mielőtt az nyilvánosságra került.

