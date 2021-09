Újabb 5 járatot hoz vissza a Wizz Air magyarországi indulással

Újabb öt járat tér vissza a Wizz Air kínálatába. Októbertől ismét elérhető a londoni Gatwick repülőtér, Odessza, illetve Moszkva is a magyar fővárosból, Debrecenből pedig a tel-avivi és moszkvai járat indul újra a légitársaság menetrendjében.

A légitársaság folyamatosan törekszik hálozatának fejlesztésére és bővítésére. A járványhelyzet miatt bevezetett óvintézkedésekre és szabályokra továbbra is érdemes odafigyelni az utazás megtervezése előtt - hívja fel a figyelmet a Wizz Air, amely - bár már több ország is enyhített a maszkviselési szabályokon - továbbra is előírja az orrot és szájat eltakaró maszk viselését a repülőút teljes egésze alatt.

A társaság közleményében bemutatott aktuális táblázat szerint a legalacsonyabb viteldíj ezekre a célállomásokra 2500 és 8800 forint között szóródik.

Címlapkép: Felszállásra készítik elő a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. magyarországi székhelyű diszkont légitársaság Eindhovenbe tartó repülőjáratát, június 5-én a Debrecen nemzetközi repülőtéren (Debrecen International Airport). Forrás: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor