Kiadó egy erkély sátorral, többen is érdeklődtek már

A 27 éves Sandra az erkélyen egy kétszemélyes, vízálló sátrat is a bérlő rendelkezésére bocsát, amelyben szőnyeg, matracok és párnák is vannak. A lány elmondta, hogy Zürich ezen részén nagyon nehéz lakást találni, és ha sikerül, akkor is szinte megfizethetetlen a bérleti díj. Bár a hirdetés furcsának tűnhet, már több érdeklődő is volt, igaz télen valószínűleg nehezebb lesz bérlőt találnia, főleg úgy, hogy az erkély nincs is lefedve. Egy helyi ügyvéd szerint nem olyan egyszerű egy erkélyt és egy sátrat lakóhelyként kiadni, de elvileg nem is tilos. A svájci törvények értelmében biztosítani kell a világítást, gondoskodni kell a zaj- és tűzvédelemről, és, ha a sátor sokáig a helyén marad, akkor a helyi építésügyi hatóság engedélyére is szükség van.

