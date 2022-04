Megpróbáltak az oroszok matt részegen átkelni egy páncélossal a tavon, nem lett jó vége

Tegnap kihúztak az ukrán területvédelmi erők egy orosz BMP-3-as gyalogsági harcjárművet egy meg nem nevezetett tóból Zaporizzsja térségében. Az eseményről videó is készült.

A BMP-3-as kétéltű jármű, a helyszíni fotók alapján szándékosan próbáltak meg az oroszok átkelni vele a tavon, de valamiért elsüllyedt.

Az ukrán haderő vezérkara azt állítja: a BMP-3-as kezelőszemélyzete részeg volt, ezért nem készítették elő megfelelően a harcjárművet az átkelésre. Egy fotót is közöltek, melyen egy orosz sisak látható, illetve egy félig megivott Tomatin whiskys üveg.

What looks like a Russian BMD-4M or BMP-3 vehicle underwater. Not sure if the half-empty bottle had anything to do with it. https://t.co/ELwnoihblW