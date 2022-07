Kincs, ami nincs? - Expedíció indult az 1656-ban elsüllyedt spanyol hajóhoz, nem várt kincseket találtak

A Nuestra Senora de las Maravillas (A csodák Miasszonya) nevű galleon 1656-ban merült hullámsírba 70 kilométerre a szigetcsoport északi részén található egyik zátonynál. Az utóbbi 350 évben a fedélzetén szállított arany kincsvadászokat vonzott a térségbe, így amikor nemrég egy újabb expedíció indult a roncshoz, sokan letettek arról, hogy ilyesmit fognak találni.

Ugyanakkor a több mint 13 kilométer hosszú törmelékmezőn mesés leleteket - drágakövekkel berakott függőket és rozettedíszes aranyláncokat - találtak a roncs feltátársával megbízott Allen Exploration cég szakemberei a bahamai és amerikai haditengerészet régészeinek és búvárainak közreműködésével.

Feltételezések szerint a kincsek kidolgozottsága arra utal, hogy tehetős nemeseknek, vagy esetleg a királyi család tagjainak szánták őket. Mindemellett számos drágakő - Kolumbiában bányászott smaragdok és ametisztek - nem voltak feltüntetve a hajó rakománylistáján, ami arra szolgálhat bizonyítékul, hogy csempészáruról van szó.

A leleteket az augusztus 8-án Freeportban megnyíló Bahamai Tengerészeti Múzeumban állítják ki.

A Szent Szűz Mária egyik madridi kolostorban található, 13. századi "csodatévő" szobráról elnevezett Nuestra Senora de las Maravillas egy nagyobb flotta részét képezte, amely az amerikai kontinensről származó kincsekkel indult Havannából Spanyolország felé. A hajó 1656. január 4-én hajnalban süllyedt el, egy navigációs hiba következtében összeütközött a vezérhajóval, majd zátonyra futott a sekély vízben. A fedélzeten lévő 650 emberből mindössze 45-en élték túl a szerencsétlenséget, sokak cápák martalékává váltak.

Inca Gold? A Spanish galleon laden with treasures so sumptuous that its sinking in the Bahamas in 1656 led to salvage attempts over the next 350 years. The Nuestra Señora de las Maravillas (Our Lady of Wonders) sank on the western side of Little Bahama Bank, 70km offshore, pic.twitter.com/RZx21zSmfe