Megdöbbentő kép terjed Putyin sorozása miatt

Tömegek menekülnek a Vlagyimir Putyin által szerdán elrendelt részleges mozgósítás elől: nagy sorok vannak a finn, grúz, de még a mongol határátkelőknél is, repülőjegyet már nem nagyon lehet kapni.

Az alábbi, közösségimédia-felületeken terjedő kép a 14 évvel ezelőtti, Grúzia elleni háború idején való orosz csapatmozgásokkal hasonlítja össze az oroszországi sorozás elől menekülők kocsisorát.

The national border of and . 14 years ago the invaded Georgia and occupied 20% of its territory. Today men are running to Georgia en masse to escape the to the Russian army. #Russia