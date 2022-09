György herceg: "Az apám lesz a király, úgyhogy jobb, ha vigyázol"

The New Royals című könyvében Katie Nicholl, királyi családdal foglalkozó újságíró arról ír, hogy Györgyöt és testvéreit, a hétéves Sarolta hercegnőt és a négyéves Lajos herceget "a monarchia megértésével és kötelességtudattal nevelték".

Úgy nevelik a gyermekeiket, különösen György herceget, hogy tisztában vannak azzal, ki ő és milyen szerepet fog örökölni, de arra törekszenek, hogy ne terhelje őket a kötelességtudat

- írta Nicholl.

Tavaly Robert Lacey a Testvérek csatája című - frissített - könyvének új fejezete arról szólt, hogy Vilmos és Katalin egy "általuk választott, ellenőrzött pillanatban" szerette volna szóba hozni György jövőbeli szerepét.

Azt állította, hogy a pár "valamikor a hetedik születésnapja körül" beszélt György hercegnek a jövőbeli királyi szerepéről.

György érti, hogy egy nap ő lesz a király, és egyszer egy iskolatársának is odaszúrta:

Az apám lesz a király, úgyhogy jobb, ha vigyázol.

A Twitteren máris elkezdtek terjedni a mémek, jórészük a Harry Potter-filmek egyik karakteréhez, Draco Malfoyhoz hasonlítja a brit trónörököst.

Mások a Trónok Harcában szereplő Joffreyt hozták fel példaként.

Maybe, but Joffrey had Tywin to tell him when enough is enough. Who does George have? {:url}