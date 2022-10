Elképesztő videót tett közzé az ukrán védelmi minisztérium

Fél év telt el azóta, hogy az orosz megszállók kiűzésre kerültek a kijevi régióból. Az ukránok eltakarítják a rendetlenséget. Lépésről lépésre. Házról házra. Ez így lesz ezután is - az orosz sötétség és zsarnokság feletti teljes győzelemig

- írta a Twitteren az ukrán védelmi minisztérium.

A tweethez egy videót is mellékeltek, amelyben orosz támadásokokban megsérült épületek láthatók a felújítás előtt és a felújítás után.

Half a year has passed since the russian occupiers were driven out of the Kyiv region. Ukrainians are cleaning up the mess. Step by step. House by house. This will continue to be the case - until complete victory over russian darkness and tyranny. pic.twitter.com/Onokv0Ux79