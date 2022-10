Javában zajlik a Lánchíd felújítása. A 2021 júniusában lezárt hídnak többek között megújul a tartószerkezete, a pályaburkolata és a kőfelületei is. Ennek során a híres oroszlánok is restauráláson estek át, melyek éppen most kerülnek vissza a híd budai hídfőjéhez. Nézd meg a BKK videóját az oroszlánok helyreállításáról!