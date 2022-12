Leállt a világ egyik legnagyobb Boeing gépének gyártása

A 747-es Jumbo Jet sokoldalú gép volt, mostanság jellemzően teherszállító repülőgépként alkalmazták, de utasszállító is volt, ami közel 500 főt el tudott helyezni, sőt, az Air Force One elnöki különgép szerepét is betöltötte. Amikor 1969-ben először legyártották, a világ legnagyobb utasszállítójának számított és az első szélestörzsű, kétfolyosós gép volt. A mai napig a világ legnagyobb gépei közé tartozik.

A repülőgép tervezése során egy második fedélzetet is kialakítottak, ami a gépnek egy jellegzetes púpot adott, innen kapta a „bálna” becenevet.

There she goes!The last 747 has left our Everett factory ahead of delivery to Atlas Air in early 2023. Photos: Boeing/Paul Weatherman #QueenOfTheSkies