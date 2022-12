Egy korszak vége: így búcsúzott Odesszától minden oroszok cárnője

A német hercegi családból származó uralkodónő eredetileg III. Péter orosz cár felesége volt, mígnem néhány hónap uralkodás után megbuktatta férjét, akit nem sokkal később meggyilkoltak.

II. Katalin cárnő 1762 és 1796 között uralkodott Oroszországban, nevéhez fűződik többek között a Krím félsziget és a mai Dél-Ukrajna, beleértve a mai Odessza területének az Orosz Birodalomhoz csatolása. A krími tatároktól elhódított területen lévő várost Nagy Katalin uralkodása alatt, 1794-ben alapították.

Nagy Katalin szobrát az 1900-as évek elején állították föl a Fekete-tenger partján található városban, de a szovjet uralom alatt, 1920-ban eltávolították azt. 2007-ben helyezte vissza az odesszai városi tanács, amely azonban nemrég újbóli eltávolításáról döntött.

Hálás vagyok az odesszai lakosoknak, akik kifejezték álláspontjukat, miszerint az orosz birodalmi örökségnek nincs helye egy modern, demokratikus és jogállami Ukrajnában

– írta az odesszai helyi adminisztráció vezetője a Telegramon.

A cárnő sokat látott szobrát az Odesszai Művészeti Múzeumba helyezik át.

Az alábbi felvételeken a szobor eltávolítása látható:

Csütörtök reggel a szobor helyén, a talapzaton már egy ukrán zászló lobogott:

