Magyar rabok gyártják a környezetbarát burkolatokat

A körforgásos gazdaságba illeszkedő, környezetbarát burkolatokat gyártó üzemet alakítottak ki a Szegedi Fegyház és Börtönben - közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Szegeden.

Rétvári Bence a Nagyfa-Alföld Kft.-nél tartott sajtóbejáráson azt mondta, hogy a kormány célja, hogy minden munkaképes fogvatartott, akinek büntetési fokozata azt megengedi, dolgozzon, és ezzel járuljon hozzá ellátásának költségeihez. A folyamatos munkavégzés segíti a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését, szakmát tanulhatnak, és ez lehetővé teszi, hogy büntetésük leteltével a civil életben is állást találjanak.

A zöld átállás teljes iparágak átalakulását fogja magával hozni, aminek nagy problémája lehet a munkaerőhiány. Nem egyedi eset az olyan programok létesítése, amely során a fogvatartottakat még a börtönévekben olyan szakmákra tanítják, amiből hiány lehet a zöld átalakulás felgyorsulásának folyamatában. Ezzel egyrészt a későbbi munkaerőpiaci beilleszkedésüket segítik, másrészt a hiányzó szakemberek számát gyarapítják.

Az Egyesült Állomakban erre több példa is van, a Reuters beszámolója alapján a Solar Hands-On Instructional Network of Excellence (SHINE) nevű nonprofit szervezet a virginiai büntetés-végrehajtási minisztériummal közösen indított kísérleti programot, amelynek keretében 30 börtönlakót és nemrégiben bebörtönzött személyt képeztek ki napelemek telepítésére. Kaliforniában a Grid Alternatives nevű nonprofit szervezet 2017 óta 150 rabot képzett ki a Madera megyei börtönben napelemek telepítésére, és idén kiterjeszti a programot az állam más létesítményeire is. Míg Los Angelesben a Homeboy Industries nonprofit szervezet, amely a volt bandatagok rehabilitációjával foglalkozik, a napelem-szerelők potenciális munkalehetőségeit használja fel arra, hogy segítsen toborozni az államilag finanszírozott foglalkoztatási programjába. A Homeboy évente 50-60 embert képez ki napelem-szerelőnek.

