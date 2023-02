III. Károly meglátogatta az ukrán katonákat - Kiderült, mit mondott nekik

Az Egyesült Királyság és a nemzetközi partnererők egy öthetes alapfokú harci tanfolyamot tartanak az ukrán katonáknak Wiltshire-ben, mielőtt hazájukba indulnának harcolni - számolt be a Sky News.

III. Károly király hétfőn végignézte, ahogy az újoncok lövészárokharcot tanulnak, és részt vesznek egy tűzharcgyakorlatban.

Elképesztőek vagytok, nem tudom, hogyan csináljátok. Tele vagyok csodálattal

- mondta III. Károly egy rangidős tisztnek.

A brit védelmi minisztérium tweetje alapján az uralkodót a brit vezérkari főnök is elkísérte.

King Charles III meets Irish Guards training Ukrainian recruits. His Majesty The King has visited UK Armed Forces, which are training Ukrainian recruits in battlefield skills. He was accompanied by the British Armys Chief of General Staff. #StandWithUkraine