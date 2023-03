Konyhafelújítás közben bukkantak egy 400 éves falfestményre

Konyhafelújítás közben bukkantak rá egy 400 éves, "nemzeti jelentőségű" falfestményre az északkelet-angliai York belvárosának egyik lakásában - írta meg a Guardian című brit lap.

A Micklegate utcai lakás konyhájának szétbontásakor a felújítást végző szakemberek pillantották meg először a konyhaszekrény mögötti falfelületen

az 1660-as évekből származó festményt, amely Francis Quarles költő 1635-ben kiadott Emblémák című könyvének jeleneteit eleveníti meg.

Először azt hitték, talán egy nagyon régi, viktoriánus korabeli tapéta lehet, de aztán egyértelművé vált, hogy a mintákat a falra rajzolták. Kiderült, hogy a fal régebbi, mint a körülötte levő épületrészek.

Luke Budworth, a lakás tulajdonosa elmondta, hogy korábban is észlelték, hogy a fal egy része szokatlanul fest, de ezt mindig azzal magyarázták, hogy a lakás maga eléggé rozzant állapotú, mert annyiféle célra használták már az épületet a korábbi évszázadok során. Arra nem számítottak, hogy egy napon ilyen izgalmas felfedezést tesznek.

A falfestmény tavaly került napvilágra, és azóta minden részletét felfedték. A lakás tulajdonosa elmondta, hogy bár csodálatos érzés, hogy az otthonát egy ilyen falfestmény díszíti,

sajnos nem kapott anyagi támogatást arra, hogy szakszerűen képes legyen megóvni a 400 éves műalkotás állagát.

A műemlékvédelmi hatóságtól mindössze ahhoz kapott segítséget, hogy újra letakarják a falfestményt, nehogy megsérüljön. A dolgot úgy oldották meg végül, hogy magas felbontású másolatot nyomtattak a képről, és azt helyezték fel védőrétegként a falra.

Abban reménykednek még, hogy az eset hátha felkelti olyan kutatók érdeklődését, akik szívesen bevennék a falfestményeket valamilyen kísérleti állagmegőrző projektbe. Abban is bíznak továbbá, hogy a számos műemléképületnek otthont adó Micklegate más lakói is élnek majd a gyanúperrel, hogy akár a saját lakásaik falai is rejthetnek hasonló kincseket.

