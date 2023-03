Visszatért az ukrán lövészárkok réme, a hód

A videó alapján az ukrán katonák nem sokat tanultak a korábbi hibájukból: a makacs rágcsáló eltávolítására tett első – sikertelen – kísérlet során az állatot a farkánál fogva vonszolták ki a védműből, azonban amikor elengedték, az azonnal visszarohant, pontosabban visszabukfencezett oda.

Az új felvételen a katonák pont ugyan ezzel a módszerrel igyekeznek jobb belátásra bírni az állatot, igaz, ezúttal néhány méterrel távolabbra cipelik el, sőt, a helyes irányba is „beállítják”.

The beaver is back, looks like the lads are going to have to learn to share this position pic.twitter.com/LbmStpzPms