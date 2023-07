Leleplezték Putyin szellemvonatának titkait: fotókon, hogy mit találtak benne

A Kreml-kritikus volt oligarcha oknyomozó csoportja szerint az anyagokat a Cirkon Szolgálat egyik bennfentesétől kapták meg. A céget az orosz államvasutak bízta meg az orosz elnöki hivatalhoz tartozó kocsik felszerelésével.

Putyin „szellemvonata” kívülről teljesen úgy néz ki, mint bármelyik orosz vonat, belülről azonban számos luxusszolgáltatással van felszerelve.

A vonatnak saját edzőterme és wellnessrészlege van, a kondigépeket nemrég cserélték ki olasz gyártmányú Technogym eszközökről amerikai gyártmányú Hoist gépekre.

Footage of 's armored train worth 6.8 billion rubles appeared. It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. #Putin