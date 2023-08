Frappáns trollkodással intézte el az orosz hadiflotta elleni csúnya támadást a NATO volt európai parancsnoka

Ma reggel ukrán drónok támadták meg Oroszország novorosszijszki hadi kikötőjét. A támadás során súlyos károkat szenvedett az Olengorszkij Gornyak, egy Ropucsa-II-es deszanthajó.

James G. Stavridis nyugalmazott tengernagy, a NATO volt európai főparancsnoka (SACEUR) nem hagyta szó nélkül az esetet. Egy videót osztott meg a Ukraine Weapons Trackerről, melyen jól látható, hogy az oroszok próbálják elvontatni a süllyedő Olengorszkij Gornyakot.

Szakértői tipp: ha a hajód így oldalra dől, nézd meg, nem kapott-e léket. (Ezt azért tudom, mert admirális vagyok)”

– kommentálta Stavridis Twitter-oldalán.

Pro-tip: If your ship is heeling over like this, check for leaks. (I know these things because I'm an Admiral.) https://t.co/gqFE6LnSmE