A Google most már azt is megmondja, mikor a legolcsóbb repülőjegyet foglalni

Új funkcióval rukkolt elő a Google Flights, a "legolcsóbb foglalási időpontok" funkciójával most már azt is meg lehet nézni, hogy mikor a legolcsóbb a kinézett nyaralásra elmenni – írja a Bloomberg

A Google szerint például már érdemes most megvásárolniuk az amerikaiaknak a hálaadási és decemberi ünnepi repülőjegyeket, mivel a frissített foglalási trendelemzéséből kiderül, hogy a 2023 karácsonya körüli időszakra időzített belföldi járatok árai 71 nappal az indulás előtt lesznek a legalacsonyabbak.

A cikk azért megjegyzi, hogy más foglalási platformok is kínálnak előrejelző repülőjegy-árazási betekintést, mint például a Kayak "Price Forecast" és "Best time to travel" eszközei, valamint a Hopper Price Prediction.

A szokásos repülőjegy-foglalási trükkök továbbra is érvényesek: az utazáshoz egy átszállás hozzáadása, a hétköznapok közepén történő repülés a hétvége helyett, vagy annak figyelembe vétele, hogy melyik légitársaság kínálja a legjobb ár-érték arányt az útvonalra.

Címlapkép forrása: Shutterstock