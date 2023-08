Videók: békésen sétálgatott egy oroszlán Karacsiban a legnagyobb csúcsforgalomban

A környéken dugó alakult ki, és tömegek gyűltek össze, akik meg akarták tekinteni a kóborló oroszlánt.

Mivel nagymacskák lakott területen való tartása tilos, az állat tulajdonosát a pakisztáni rendőrség őrizetbe vette, és eljárást indított ellene. Gazdag emberek ugyanakkor gyakran tartanak nagymacskákat magánhasználatra.

Az oroszlán kényelmesen sétálgat Karacsiban, mintha tudná, hogy itt a dzsungel törvényei uralkodnak

– írta egy lakos az X-en (Twitteren) Karacsi rossz bűnözési statisztikáira utalva.

BREAKING: Lion on the loose at Shahra e Faisal, Karachi in Pakistan pic.twitter.com/vYGOxYru0w — Insider (Paper) August 29, 2023

A lion walked down Karachi's main road and is now in basement parking of a building. Lion was being shifted from one to another vehicle #آیا_آیا_شیر_آیا — maisha91 (@maisha913) August 29, 2023

BREAKING: A walked down at Karachi's Shahra e faisal main road near Aisha Bawany School, and is now in parking basement of a building nearby. Reportedly, Lion was bring shifted from one to another vehicle. #lion — Times (of) August 29, 2023

A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images