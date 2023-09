Búcsút int a pandáknak Amerika, Kína az összeset visszahívja

Több mint 50 év után a washingtoni pandák eltűnnek az állatkertekből, és ugyanez igaz mindegyik másik amerikai állatkertre is – számol be a hírről a Bloomberg

A washingtoni Nemzeti Állatkert három óriáspandája decemberben visszatér Kínába, mivel abban a hónapban lejár a kínai vadvédelmi hatósággal kötött hároméves megállapodás. Nem csak az amerikai főváros, hanem három másik amerikai állatkert - Atlanta, San Diego és Memphis – is így járt, mindhárom vagy átadta pandáit, vagy a jövő év végéig visszaküldi őket Kínába.

Bár mindkét fél tagadja, hogy a politika játszana szerepet, Kína már régóta használja a "pandadiplomáciát" a kegyek elnyerésére, a barátok jutalmazására és az ellenfelek megbüntetésére – írja a lap. Kérdés, mennyi köze van Amerika utolsó pandáinak elvesztésének ahhoz, hogy az USA és Kína közötti kapcsolatok történelmi mélyponton vannak. Pedig anno az Egyesült Államok kapta meg az első pandákat, miután Richard Nixon elnök 1972-ben normalizálta a kapcsolatokat, és sok más nemzet követte őket.

Természetesen rengeteg nem politikai oka is van annak, hogy a pandákat most hívják „haza”. Az egyik magyarázat, hogy az amerikai állatkerteket elhagyó pandák mind elérik azt a kort, amikor már amúgy is hazamennének. Néhány panda távozását a Covid-19 világjárvány késleltette, ami a kínai kölcsönzési rendszert is lelassította. A cikk kitér arra is, hogy az állatkertek sehol a világban nem kapják meg a pandák teljes felügyeletét. Ehelyett bérlik őket, és szerződést kötnek, hogy évente több százezer dollárt fizessenek Kínának.

Nem világos, hogy mi lesz a washingtoni állatkert sorsa. A Nemzeti Állatkert szóvivője nem kívánt nyilatkozni arról, hogy folynak-e új tárgyalások. Egy, a Biden-kormányzathoz közel álló személy azonban azt mondta, hogy az Egyesült Államok tervezi, hogy a kérdést megvitatja Kínával, és Kína washingtoni nagykövetsége is nyitva hagyta a boldog kimenetel lehetőségét.

Címlapkép forrása: Shutterstock