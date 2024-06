Íme a világ leghosszabb strandjai

Beköszöntött a nyár és vele együtt a strandszezon. Magyarországon ez főleg a nagyobb tavaink forgalmán látszik, melyek strandjait ellepik ilyenkor a pihenni vágyók. Míg azonban nálunk a strandok többsége - legyen az fizetős vagy szabad - legfeljebb néhány száz méter hosszú, addig vannak országok, ahol egyes tengerparti szakaszok több tíz, vagy akár száz kilométer hosszú strandokból állnak. Nézzük, hol vannak a világ leghosszabb strandjai!

A Ranking Royals az alábbi ábrán mutatta be, hol találhatók, és milyen hosszúak a világ leghosszabb strandjai. Ezek mögött nemcsak a hazai tóparti strandok, de Európa legtöbb tengerparti strandja is eltörpül. A rekorder ugyanis egy olyan egybefüggő partszakasz Brazíliában, melynek hossza eléri a 150 mérföldet, azaz több mint 240 kilométer hosszú. Ezt egy ausztrál partszakasz követi, aminek a neve is az, hogy "Ninety Mile Beach", azaz 90 mérföld (145 kilométer) hosszú strand. A dobogó harmadik helyére pedig egy bangladesi strand került a maga 120 kilométeres hosszával. Ha tehát valaki végeláthatatlan strandokra vágyik, érdemes ezeket az országokat meglátogatnia, melyek között a top10-ben több USA-beli, mexikói, új-zélandi és egy dél-afrikai strand is feltűnik.

Címlapkép forrása: Getty Images