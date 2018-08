33 fokot mértek a felújított 3-as metrón, de kinek kell klíma 25 méterrel a föld alatt?

a 3-as metróvonalon járó felújított kocsikban a levegő 33 fokos, a padló 40 fokos volt,

a klímás metrópótló buszokon 29, a klíma nélkül működő járatokon33 fokot mértek,

a régi villamosokon előfordult, hogy 35 fokot mértek,

emellett egy fővárosi kórházban is forgattak, ahol több osztályon is 30 fok volt.

Mikor volt a metrón klíma? A metró más, mint a villamos, 25 méterrel a föld alatt nem tűzi a nap, miért lenne feltétlenül szükség klímára akkor is, ha nincs rá pénz? ... Lehet ilyeneken szórakozni, hogy legyen klíma, azt is lehetne követelni, hogy legyen büfékocsi is.

A rendkívüli hőségre való tekintettel az RTL Híradója hőmérőt ragadott, és szúrópróba szerűen lemérte Budapest egyes közlekedési járatainak hőmérsékletét:Az eredmények láttán érdemes felidézni Tarlós István kirohanását, amikor sokadik kérdésre azt válaszolta a HVG-nek egy korábbi interjúban: Az RTL híradó teljes beszámolója a mérésekről itt: