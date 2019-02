A jövő megérkezett: ICA, a robot takarítja a budapesti repteret

Saját fejlesztésű robot tesztelését kezdte meg a héten a budapesti reptéren a reptéri szolgáltatásokat és védelmet ellátó Airport Security Zrt.. Az ICA (Integrated Cleaning Assistant) névre hallgató robot a takarítási munkákban segédkezik - írja az Utazómajom. Az Airport Security tulajdonosa, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatóhelyettese elmondta, hogy már 2 éve dolgoznak a saját fejlesztésű takarító roboton, aminek a prototípusát vetették be most a repülőtéren. Az ICA azért is különleges, mert egy teljesen önerőből megvalósult magyar fejlesztés és nem egy robotikával foglalkozó cég fejlesztette, hanem egy olyan vállalat, amely napi szinten 5 millió négyzetméternyi felületet takarít. A tervek szerint a mostani, második prototípust követő sorozatban gyártott robotok már 2019 első negyedévében munkába állhatnak a B+N ügyfeleinél.A fejlesztéssel nem az emberi munkaerő teljes kiváltása a cél, hanem annak támogatása és a hatékonyság növelése. A takarítórobot kifejezetten nagy területek, például reptéri terminálok, kórházi folyosók takarítására lett kitalálva - tette hozzá Zalka Péter, a B+N referencia vezetője. Az ICA egy műszak alatt 1500 m2 területet tud kiszolgálni, és önállóan tervezi a bejárási útvonalát a beprogramozott takarítási helyszíntérkép alapján. Az akadályokat kikerüli, az így kimaradt területeket pedig megjegyzi és később visszatér. Mobil eszközről is kezelhető és jelenti a munkáját, a problémákat visszajelzi.Először a budapesti repülőtér alkalmaz robot takarítót, de máshol is segítik a reptéri feladatok ellátását robotok. Például a müncheni reptér tavaly egy humanoid robotot kezdett tesztelni, ami a mesterséges intelligencia segítségével információkat ad az utasoknak, a gatwicki reptéren pedig a hosszabb távra a reptéren hagyott autók parkoltatására alkalmaznak most gy 3 hónapos próbaprojekt erejéig robotokat.A Budapest Airport forgalmi igazgatója szerint az utasok nagy érdeklődéssel és csodálkozással fogadták eddig a robottakarítót. Véleményünk szerint azonban ha igazán nagy szenzációt szeretnének, akkor ilyesmi külsőt szerelnének rá a mostani kevésbé szemet gyönyörködtető, ipari dizájn helyett:

Forrás: Shutterstock