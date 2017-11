A milliárdosok szája is tátva maradt: rekord pénzért kelt el da Vinci festménye

Ez volt az első reakciója Larry Geogisannak a híres amerikai műkereskedőnek, miután minden eddigi rekordot megdöntve 450,3 millió dollárért (119 milliárd forint) kelt el Leonardo da Vinci újra felfedezett festménye egy New York-i aukción.Az eseményen résztvevő milliárdosok és milliomosok szája is tátva maradt, amikor a da Vinci festmény 19 perces aukcióján sorra repkedtek a több százmillió dolláros összegek. A 200, 300 és a 350 millió dolláros összeget is földbe tiporva végül 450,3 millió dollárért kelt el a festmény, amivel megdöntötte az eddigi 179,4 millió dolláros rekordot, amit 2015-ben egy Pablo Picasso festményért adtak. A licit győztese Alex Rotter, az eseményt szervező Christie's aukciósház amerikai háború utáni és kortárs művekért felelős társigazgatója lett.Az 500 éves, eredetileg 100 millió dollárra becsült "Salvator Mundit" (Világmegváltó) a "férfi Mona Lisaként" is emlegetik és sokáig elveszettnek hitték. Senki sem tudja bizonyosan, hogy kinek a megrendelésére született a kis méretű, rejtélyes történetű festmény. Alan Wintermute, a Christie's szakértője szerint egyes kutatók úgy vélik, a francia udvar, nevezetesen XII. Lajos rendelhette a reneszánsz zsenitől.A feljegyzések szerint a kép első ismert tulajdonosa - 1649-ben - I. Károly angol király volt, a kép 1763-as elárverezése után azonban eltűnt, és csak 1900-ban került elő újra, többször átfestve, csaknem felismerhetetlenül. Ekkoriban nem is tartották eredetinek, hanem da Vinci egy tanítványa művének, így 1958-ban mindössze 45 fontért vette meg a Sotheby's egy árverésén egy amerikai gyűjtő.A remekmű 2005-ben került újra piacra, de még mindig az eredeti által megihletett korabeli másolatként. A 2005-ös vásárló restauráltatta a festményt, amelynek eredetiségét hat évig tartó kutatás után végül megállapította egy nemzetközi szakértői csoport. A londoni National Gallery 2011-2012 fordulóján mutatta be az újrafelfedezett, 65-ször 45 centiméteres festményt egy amerikai gyűjtő tulajdonaként.

Salvator Mundit, forrás: christies.com