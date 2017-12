Több mint 100 millió forintot fizethet, mert titkos befektetési tippeket kapott a férjétől

400 ezer dollárt, forintba átszámolva több mint 100 milliót fizethet az a portfóliómendzserként dolgozó hölgy és cége, amely az értékpapírtörvényt megszegve bizalmas befektetői információkat kapott a férjétől, aki egy másik hedge fundnál dolgozott.A 37 éves Nehal Chopra 2009-ben indította el hedge fundját, a Ratan Capital Managementet, részben a milliárdos Julian Robertson 25 millió dolláros kezdőtőkéjével. Férje, Paritosh Gupta a Brahman Capital nevű alapnál dolgozott 2005 és 2013 között.Az amerikai tőzsdefelügyelet, a SEC szerint a nő olyan bizalmas információkat kapott férjétől, amelyeket eredetileg csak a Brahman Capital dolgozói és befektetői láthattak volna. A vádak szerint a nő anélkül használta fel ezeket az információkat, hogy tájékoztatta volna saját befektetőit arról, férje milyen szerepet játszik az üzleti és befektetési döntésekben.Nehal Choprat és cégét, a Ratan Capitalt 400 ezer dollár megfizetésére kötelezték, míg férje 250 ezer dollárt fizethet a titkos információk megosztása miatt. Sőt,a férj volt munkáltatója, a Brahman is beleegyezett további 205 ezer dolláros bírság megfizetésébe, mivel nem sikerült megfelelően felügyelni a dolgozójukat.A SEC szerint ráadásul nem csak kis információszivárogtatásról volt szó: Gupta odáig elment, hogy emailben azt is leírta feleségének, milyen nagy vagy kicsi tételekkel kereskedjen. Előfordult olyan is, hogy a férj arra kérte Choprát, növelje kitettségét egy bizonyos részvényben, éppen akkor, amikor a Brahman is növelte ugyanabban a papírban a részedését. Hab a tortán, hogy még olyan is előfordult, hogy férje felügyelte felesége hedge fundjának teljes portfólióját, miközben a nő nem tartózkodott az országban.