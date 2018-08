Anyatejfutár-szolgálattal támogatja a gyerekvállalást egy amerikai nagybank

Különleges, az anyaság és a munka összeegyeztetését megkönnyítő futárszolgálatot ajánl kisgyermekes amerikai és brit női alkalmazottainak a Goldman Sachs. A tengerentúli befektetési bank az üzleti úton lévő szoptatós anyák számára ingyenes anyatejszállító szolgáltatást kínál: a futár egy fagyasztó szettel a hotelszobától hazáig, vagyis gyakorlatilag az otthon tartózkodó csecsemőig szállítja az anyatejet. A cég alkalmazottainak rendelkezésre álló szolgáltatás keretében utólag téríti meg az üzleti úton tartózkodó anyák anyatej-szállítási költségeit.Az Egyesült Államokban a nőknek alapból nem jár fizetett szülési szabadság. Míg a WHO és az Unicef a csecsemő életének első hat hónapjában kizárólagos anyatejes táplálást javasol, az Egyesült Államokban már az első három hónapban is kevesebb, mint a gyermekek 50 százaléka kapja meg ezt, míg az első hat élethónapot tekintve az arány mindössze 25 százalék.Az új juttatás bevezetése a céges kultúra változását mutatja annál a banknál, amely korábban állítólag mindössze négy órányi távollétet engedélyezett családi gyász esetére is. De más is erre utal: egy, a Goldman alkalmazásában álló nőre hivatkozva a londoni Evening Standard, illetve a CNBC azt írja, a bank hathavi szülési szabadságot ad teljes fizetéssel, és nem is helyez sürgeti a mielőbbi visszatérést. Az irodákban pedig úgynevezett laktációs helyiségek állnak rendelkezésre, ahol a kismamák lefejhetik az anyatejet.A Goldman ugyanakkor nem az első, amelyik anyatejfutár-szolgálatot ajánl alkalmazottainak, az IBM, a Twitter és az Accenture már korábban meglépte ugyanezt. A speciális, MilkShip nevű szolgáltatást a LifeCare nevű cég nyújtja.