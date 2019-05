Az ország, amely annyira készpénzmentes, hogy már visszakészpénzesíti a kormánya

Mindezek miatt a brit kormány egy új hatósági csoportot állít fel, amely a készpénzhez való folyamatos hozzáférést hivatott biztosítani országos szinten, és kidolgozza az ország készpénz-stratégiáját.

10 évvel ezelőtt még a fizetések 63 százaléka zajlott készpénzben a briteknél, ma már csak a tranzakciók 34 százaléka, és ez is gyorsan csökken. Az Egyesült Királyság könnyen készpénzmentes társadalommá válhat 10-15 éven belül, a bankfiókok és ATM-ek megszüntetése miatt a készpénzhez való hozzáféréssel egyre nagyobb gondok akadnak. Ez különösen az idősek és a szociálisan rászorulók körében okoz gondot, előbbiek egyszerűen nem hasznának elektronikus fizetések, csak készpénzt, utóbbiak között sokan nem rendelkeznek bankszámlával.A készpénzmentes társadalomról készített, nemrégiben kiadott tanulmány szerint a készpénz eltűnése részben azzal magyarázható, hogy az érintéses fizetések robbanásszerűen terjednek, 2016-hoz képest 2017-re közel duplázódott a számuk, 4,3 milliárd érintéses tranzakciót hajtottak végre, és ebben az évben 119 millió érintéses kártyát bocsátottak ki a brit bankok.

Hasonló témákról, az azonnali fizetésről, PSD2-ről is szó lesz a Portfolio május 28-ai financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni!