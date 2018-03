Bejelentette a szaúdi trónörökös: nem kötelező a nőknek az abaja

A szaúd-arábiai nőknek nem kell viselniük a fejkendőt vagy a fekete, laza, földig érő abaját, az iszlám vallás szimbólumát, ha az öltözékük megfelelő és tisztelettudó - jelentette ki a királyság trónörököse a CBS amerikai televízióban.Mohamed bin Szalmán vasárnap azt mondta, a saría által előírt törvények jól érhetőek. EszerintA királyságban a 32 éves trónörökös erősödő hatalmával a női jogok is bővülnek. Korábban arról született döntés, hogy a nők részt vehetnek sporteseményeken, és nyártól autót is vezethetnek.A mélyen konzervatív muszlim királyságban a változásokat egy új, modernizáció felé hajló irányzat bizonyítékának tartják, de sokan még mindig felróják a nők jogainak korlátozását. Egy vezető pap februárban azt mondta, hogy a nőknek szerényen kell öltözniük, de ez nem teszi szükségessé az abaja viselését.Szaúd-Arábiában szigorúan kötelező a nőknek az abaja viselete, bizonyos esetekben a haj és az arc eltakarása is.Az elmúlt években a szaúdi nők színes - világoskék, rózsaszín - abajákat kezdtek el viselni, amelyek nagy kontrasztban állnak a korábbi feketével. Az ország néhány részén gyakori a hosszú szoknya és a farmernadrág viselése is, amire nyitott abaját vesznek fel.