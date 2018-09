Beperelt egy papot a tőzsdefelügyelet, mert le akarta beszélni egy részvény árfolyamát

A 42 éves görög ortodox papot és hedge fund menedzsert, Emmanuel Lemelsont azzal vádolja az amerikai tőzsdefelügyelet, hogy szándékosan írt több, az árfolyam lebeszélésére játszó elemzést is egy amerikai biotech cégről, mivel alapjában olyan pozíciókat vett fel, amelyekből az árfolyamesés következtében profitál ("magyarul" shortolta a részvényt).Lemelson a Ligand Pharmaceuticals céggel kapcsolatban jelentetett meg valótlan információkat és írásokat olyan olvasottabb amerikai oldalakon, mint a Seeking Alpha. A felügyelet a részvényárfolyam manipulációjával vádolja most Lemelsont és cégét, a Lemelson Capital Managementet.A vád szerint az ortodox pap 2014 májusában vette fel a short pozíciókat a cég részvényeire, ezt követően kezdett el megjelentetni valótlan írásokat. Októberre a biotech cég árfolyama 34%-kal esett vissza, ezen a pap és egyben befektetési "szakember" 1,3 millió dollárt keresett az általa kezelt alapnak.Akiben esetleg felvetődne a kérdés, hogyan lehet, hogy egy pap a hivatása mellett hedge fundot kezelget másodállásban, annak a válasz, hogy a görög ortodox egyház papjainak a házasság mellett az is engedett,hogy a vallási kötelezettségei és munkája mellett másik állásban is dolgozzon.