Berobban a tőzsdére a népszerű internetes mém

Ferit Sahenk, török milliárdos összevonja éttermeinek egy részét egy holdingcég alá, majd bevezeti a vállalatot a tőzsdére és kötvénykibocsájtást is tervez. Az egyik ilyen étterem, a Nusr-Et steakház vezetője a "Salt Bae" néven ismertté vált internetes mém, mesterszakács.Sahenk befektetési cége, a Dogus Holding AS épp azon dolgozik, hogy a Dogus Restaurant Entertainment & Management éttermeit egy különálló vállalat alá sorolják a Bloomberg névtelen forrásai szerint. A Nusr-Et steakház mellett olyan étteremláncok tartoznak a holdingcég alá, mint a Zuma japán étterem vagy a Da Mario olasz étteremlánc, ami Magyarországon is megtalálható.Az új cégcsoport dollárkötvényeket is tervez kibocsájtani, valamint 2019-ben bevezetik a D.ream néven induló céget a londoni tőzsdére is.A Dogus Oto és a Dogus Gayrimenkul Yatirim, a Dogus Holding alá tartozó vállalatok részvényei 4,8 és 7,7%-ot emelkedtek a hírre.Bár egy viszonylag régi, normie mémről van szó, Salt Bae (eredeti nevén Nusret Gökce) kézenfekvő reklámarca lehet a cégnek. Akkor vált ismertté, amikor tavaly januárban feltöltött az Instagramra egy videót, amelyen sajátos technikájával steaket vág és "szexin" szórja rá a sót. Íme:Salt Baes mémeket pedig itt nézegethet.