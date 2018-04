Bevallották a gazdagok: vagyonuk felét is odaadnák, ha még 10 évet élhetnének

közülük a németek legoptimistábbak, az ott megkérdezettek 76%-a vallotta ezt,

a svájci gazdagok 68, a mexikói és olasz vagyonos emberek pedig 67 és 66%-a számít 100 éves korra,

míg az amerikai és brit gazdagok csupán 30 és 32%-a vallotta ugyanezt.

A UBS 5000, legalább egymillió dollárnyi befektethető vagyonnal bíró gazdagot kérdezett meg arról, hányan számítanak arra, hogy 100 éves korukig is elélnek. Összességében a megkérdezettek 53%-a számít arra, hogy megéri a 100 éves kort:A felmérésből az is kiderül, hogy a gazdagok tudják: a hosszabb élet nagyobb egészségügyi kiadásokkal is jár majd, 91%-uk már tett a hosszabb várható élettartamra vonatkozóan pénzügyi lépéseket.Érdekességképp, a UBS azt is megkérdezte, hogy mennyit lennének hajlandóak feláldozni a vagyonukból 10 extra évért cserébe. Azok, akiknek csupán 1-2 millió dolláros vagyona van, ennek mintegy harmadát adnák adnák oda plusz 10, egészségben töltött évért, míg azok, akiknek több mint 50 millió dollárja van, vagyonuk közel felét is feláldoznák 10 évért cserébe.