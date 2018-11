Botrány az orvosi egyetemen: vérlázító indokkal magyarázzák, miért szívatták a nőket a felvételin

Értesültünk róla, hogy nem megfelelő módon jártunk el a felvételi vizsgák esetében. Őszintén bocsánatot kérünk minden érintettől

A női jelentkezők pontszámának csökkentését egy belső forrás szerint az érintettek azzal magyarázták, hogy ily módon akarták megakadályozni az orvoshiányt az egyetemhez kapcsolódó kórházakban, mondván a női orvosok házasságkötés, szülés után elhagyhatják az intézményt vagy hosszabb szabadságra mennek.

Csaknem száz, korábban becsapott felvételiző kezdheti meg tanulmányait jövőre a tokiói orvostudományi egyetemen, amelyről idén nyáron kiderült, hogy éveken át manipulálta a felvételi pontszámokat, a nőkét csökkentve, egyes férfiakét pedig megemelve, hogy inkább az utóbbiak jussanak be az intézménybe.A szerdai bejelentés nyomán 101 diák, köztük sok nő kezdheti meg tanulmányait az egyetemen a következő tanévtől, amennyiben szeretne az intézménybe járni. Az egyetem azoknak a felvételizőknek ajánlotta fel ez a lehetőséget, akik 2017-ben és 2018-ban a pontszámaik manipulálása miatt nem jutottak be az intézménybe. Ez tavalyról 32, idénről 69 jelentkezőt jelent.- mondta Hajasi Jukiko, az intézmény történetének első női elnöke, akit a nyári botrány után választottak meg az intézmény élére.A pontszámcsökkentés gyakorlatát az egyetem vezetőinek megvesztegetése ügyében kirobbant botrány nyomán elrendelt belső vizsgálat fedte fel. Kiderült, hogy az intézmény korábbi vezetői az elmúlt több mint tíz évben minden női felvételiző esetében csökkentették a pontszámot és azon férfiak esetében is, akik már negyedik alkalommal próbálkoztak bejutni.Az egyetem volt elnökei közül kettő pénzt kapott azoktól a szülőktől, akiknek gyermekei úgy jutottak be az egyetemre, hogy megnövelték pontszámukat. Az egyetemen végzettek gyermekeinek pontszámát is növelték, hogy az intézmény több adományhoz juthasson általuk.A botrány kirobbanása után a japán oktatási tárca elrendelte a szigetország valamennyi orvostudományi egyetemén a felvételi rendszer átfogó vizsgálatát a nemek közötti egyenlőség betartatásának céljából. Eddig országszerte 81 egyetemen tartottak vizsgálatot.A Sova Egyetem a múlt hónapban ismerte el, hogy korábban manipulálta a jelentkezők pontszámait, a Dzsuntendo Egyetem pedig bejelentette, hogy bizottságot hoz létre a női jelentkezőkkel szembeni állítólagos negatív diszkrimináció kivizsgálására.