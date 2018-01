Dízelbotrány 13.0 - Majmokon tesztelték a dízelautók kipufogógázát

Mint ha nem lett volna már eddig is nagyon kínos a Volkswagen dízelbotránya, most egy újabb történettel gazdagodott az autóipar egyik legsötétebb botránya. A New York Times nemrég arról írt, hogy még 2014-ben a Volkswagen, a Daimler, a BMW és a Bosch által felállított kutató- és lobbicsoport állatkísérleteket végzet az Egyesült Államokban, hogy kiderítsék, hogyan hat a szervezetükre, és valószínűleg az emberek szervezetére is a dízelautók károsanyag-kibocsátása. Konkrétan 10 majommal lélegeztették be egy szűk helységben egy VW Beetle kipufogógázát.Most a Volkswagen hivatalosan is elnézést kért, az állatkísérlet nélkül kellett volna lefolytatniuk a vizsgálatokat, áll a közleményben, a Daimler ettől függetlenül vizsgálatot indít, a stuttgarti cég szerint visszataszító és felesleges volt az állatkísérlet, amitől elhatárolódnak, a BMW pedig hivatalosan is elhatárolódott az állatkísérlettől.