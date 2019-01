Drónokkal irtják a patkányokat Galápagoson

MTI 2019. január 25. 19:44

Először vetettek be drónokat rágcsálóirtáshoz, hogy patkánymentesítsék a Galápagos-szigeteket - jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG).



Mintegy 3000 kilogramm mérget dobtak le az akcióban, amelyben elsőként használtak drónokat ilyen célra, bár a vadőrök is kihelyeztek már néhány adagot. Pontosabban jut célba a szer, és csökkennek is a kisebb és a közepes szigetek patkánymentesítésének költségei - mondta Karl Campbell, a programot támogató Island Conservation környezetvédő szervezet igazgatója.



A szigetekre behurcolt rágcsálók károsítják a terület egyedülálló élővilágát. A vidék számos tengeri szárnyasnak, köztük fregattmadaraknak és a csak itt élő fecskefarkú sirálynak nyújt költőhelyet.



