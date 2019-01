Egy ábrán minden arról, mi történt tavaly a nyersanyagokkal

Infographic: The Periodic Table of Commodity Returns 🔬https://t.co/R6wbMFN1SC pic.twitter.com/nu9oyZ35qi — Visual Capitalist (@VisualCap) January 21, 2019

Nem csak a tőzsdéknek volt rázós 2018, de a nyersanyagpiacokon is jellemzően jelentős eséseket lehetett látni tavaly. Vannak azért kivételek, például a gépjárművek katalizátorában használt palládium már a harmadik éve masszívan emelkedik (és a napokban drágább lett, mint az arany) , de a búza árfolyama is közel 18 százalékot emelkedett tavaly. Közben a nyersolaj nagyot esett, de a cink és a szén is több mint 20 százalékot veszített értékéből.A Visualcapitalist egy látványos táblázatban foglalja össze a legfontosabb nyersanyagok éves teljesítményét az elmúlt 10 évben: