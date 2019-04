Egyre több a részeg, mosdóban dohányzó utas a repülőkön - Mi történik?

2019. április 9. 09:21

A Wizz Air csatlakozott az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) "Not on my Flight" kampányához, amelynek célja, hogy visszaszorítsa a rendbontó és erőszakos viselkedését az európai légi járatokon.



Az Európai Unióban egyre több repülőjáratot zavar meg az utasok rendbontó viselkedése, amelyhez az esetek 70 százalékban szóbeli vagy fizikai agresszió is társul. Az európai légiközlekedés egészét tekintve 34 százalékkal több ilyen esetet regisztráltak 2018-ban, mint egy évvel korábban - áll a Wizz Air közleményében.



A teljes utasszámhoz viszonyítva a rendbontók aránya elenyésző, azonban a repülés zavartalanságára és az utastársak nyugalmára gyakorolt hatásuk így is jelentős. A túlzásba vitt alkoholfogyasztás, a mosdóban történő dohányzás, az utaskísérők vagy a többi utas ellen irányuló szóbeli vagy tettleges erőszak, illetve a személyzet utasításainak figyelmen kívül hagyása elvonhatja az utaskísérők figyelmét szokásos feladataiktól, így szükségtelen fennakadáshoz és jelentős késésekhez is vezethet.



A címlapkép forrása: AFP / Whang Zhao

320303