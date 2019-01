Eltűnik a készpénz: már a templomokban is kártyával és mobillal adakoznak

A jelek szerint hívek körében eddig nagy sikert aratott a digitális persely : ahol bevezették, duplájára nőtt a mise közbeni adományok összege.

A készpénz eltűnőben, vagy legalábbis visszaszorulóban van Nagy-Britanniában, a híveknek pedig a templomokban is egyre kényelmetlenebb készpénzzel adakozni - ismerte fel az anglikán egyház (a legnagyobb keresztény egyház Angliában). Ezért a SumUp nevű fizetési cég digitális perselyét tesztelik most, amellyel mise közben készpénzmentesen, érintéses kártyás vagy mobilfizetéssel adakozhatnak a hívek.A digitális persely egy POS-terminálból és egy mobiltelefonból áll: a mobilon beállítható, mennyit akarnak bedobni a perselybe, majd az érintéses kártyaolvasó terminálon adakozhatnak. Az egyház elsősorban a fiatalokat célozza meg a megoldással, akik nagyon sokszor nem is tartanak maguknál aprót.A megoldás egyébként nem egyedülálló, Franciaországban már tavaly év elején teszteltek hasonló megoldást. A francia katolikus egyház szintén jeleskedik az újításokban, náluk 2016 óta működik egy mobilapp, amellyel tavaly janárig 2000 plébánián, 28 egyházmegyében fogadtak el adományokat 4000 hívőtől, fejenként átlagosan 4,71 eurót gyűjtöttek.