Ennél olcsóbban már biztosan nem nézed meg a Foo Fighters-t

Portfolio 2019. május 6. 17:25

Jegyárforduló lesz a Szigetnél csütörtök délben - tájékoztattak a szervezők. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a napijegyek 1400-2000 forinttal drágulnak, a 7 napos bérlet ára 104 900 forintról 109 900 forintra emelkedik, míg az 5 napos bérlet 89 900 forint helyett 93 900 forintba fog kerülni.



Augusztus 7-ére már az összes napijegy elfogyott, csak valamelyik bérlet-típussal lehet bejutni Ed Sheeran koncertjére. Augusztus 13-án lép fel a Dan Panaitescu Nagyszínpadon a Foo Fighters: erre a napra a napijegyek 26 900 forintba kerülnek.



A legnagyobb nevek között szerepel még Post Malone, a Florance + The Machine, Martin Garrix, a Twenty One Pilots és a Franz Ferdinand is.



Kádár Tamás főszervezőt két hete kérdeztük az idei rendezvény újdonságairól:





