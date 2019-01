Ennyire nagy a baj? Magnum jégkrémet és Dove dezodort raktároz a gyártó a Brexit miatt

Az Unilever a Ben&Jerry és Magnum jégkrém-készletek felhalmozásába kezdett, mert egyre nagyobb a félelem, hogy a britek megállapodás nélkül lépnek ki az EU-ból.Alan Jope, az Unilever vezére elárulta azt is, hogy a cég által forgalmazott dezodorokból is készletet halmoznak fel Európában, hogy a Brexit miatt ne legyen késlekedés a kiszállításban vagy készlethiány.A cég Leedsben lévő gyára szolgálja ki teljes Európát, míg a jégkrémeket az európai kontinensen állítják elő. A cégvezető elmondása szerint Nagy-Britanniában és Európában is több hétre elegendő készletet halmoztak fel az árukból, hogy egyik oldalon se legyenek fennakadások.Nem az Unilever az egyetlen, amely készletfelhalmozásba kezdett a Brexit miatt, ilyen a Bosch, az LVMH és a Novartis is.