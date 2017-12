Erre kerestek idén a magyarok a Google-lel

Black Friday

Eurovision

FINA

Szmogriadó

Fidget spinner

X-Faktor

Óraátállítás

iPhone 8

Stats Royale

Chester Bennington

Irma hurrikán

iPhone 8

iPhone X

Matt Lauer

Meghan Markle

13 Reasons Why

Tom petty

Fidget spinner

Chester Bennington

Indiai nemzeti krikettválogatott.

Az év sporteseményei, a FINA és az Andorra - Magyarország futballmérkőzés mellett a Black Friday, az Eurovíziós Dalfesztivál és a Fidget spinner szerepeltek a Google magyarországi keresési toplistájának élén, de az óraátállítás és a csirkemell recept is előkelő helyen végeztek - derül ki a Google Trends keresési listájából, ami az év legnépszerűbb kereséseit sorakoztatja fel.A magyarországi abszolút lista élén a Black Friday szerepel, mely még a FINA világbajnokságnál és az Eurovíziós Dalfesztiválnál is jobban érdekelte a hazai internetezőket. A listán szerepel még az óraátállítás, és a Fidget spinner is illetve az iPhone8. Tévéműsorok körében az X-Faktor jár az élen, receptek között pedig csirkemell és a frankfurti leves elkészítési módjára kerestek rá a legtöbben. Mozifilmek között pedig az Az című film, a Pappa Pia és a Kincsem vezetik a sort.Az abszolút toplista 2017-ben Magyarországon:A globális listán az első helyezett az Irma hurrikán, a dobogó második és harmadik fokára az iPhone 8, illetve az iPhone X került: