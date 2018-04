Ez a világ 10 legjobb légitársasága a TripAdvisor szerint

Singapore Airlines

Air New Zealand

Emirates

Japan Airlines

EVA Air

Southwest Airlines

Jet2.com

Qatar Airways

Azul

Korean Air

Elkészítette a TripAdvisor felmérését a világ legjobb légitársaságairól. A lista élén a szingapúri légitársaság, a Singapore Airlines végzett.A második helyet az Air New Zealand szerezte meg, míg a tavalyi nyertes Emirates a harmadik helyre csúszott vissza. Jól teljesítettek az ázsiai légitársaságok, a Japan Airlines, az EVA Air és a Korean Air is bekerült a top 10-be.Egyetlen amerikai légitársaság került be a legjobb 10 közé: a Southwest Airlines, a nagy európai légitársaságok közül viszont egy sincs a toplistán.A világ 10 legjobb légitársasága:A TripAdvisor az elmúlt 12 hónap utazói értékeléseit vetette össze egy algoritmus segítségével.