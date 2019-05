Ezekben a városokban keresik a legtöbb pénzt az emberek - Kijött a friss tanulmány

San Francisco, 6526 dollár

Zürich, 5896 dollár

New York, 4612 dollár

Boston, 4288 dollár

Chicago, 4062 dollár

Sydney, 3599 dollár

Oslo, 3246 dollár

Koppenhága, 3190 dollár

Melbourne, 3181 dollár

London, 2956 dollár

Hongkong, havi 3685 dollár

San Francisco, havi 3631 dollár

New York, havi 2909 dollár

Zürich, havi 2538 dollár

Párizs, havi 2455 dollár

San Francisco, 4710 dollár

Zürich, 4626 dollár

Chicago, 3298 dollár

Boston, 3188 dollár

New York, 3157 dollár

Sydney, 2615 dollár

Melbourne, 2485 dollár

Oslo, 2342 dollár

Koppenhága, 2285 dollár

Wellington, 2075 dollár

A Deutsche Bank friss elemzése szerint tavaly az átlagos bérek 31%-kal nőttek San Franciscóban, ezzel pedig ez a város nyerte el a legjobb kereseteket felmutató város címét a világon. Idén egy san franciscói lakos átlagosan több mint 6500 dolláros fizetést visz haza, ez 142%-kal több, mint egy New York-i lakos esetében.A tanulmány a bevételeket és a megélhetési költségeket 56 városban összehasonlítva arra jutott, hogy San Franciscóban az átlagos keresetek 88%-kal nőttek az utóbbi 5 évben.A második helyre a svájci Zürich került, ahol a havi átlagkereset közel 6000 dollár, az elmúlt öt évben az átlagkeresetek itt 18%-kal estek vissza, ezért esett vissza idén az első helyről a város.A harmadik helyet New York csípte meg havi több mint 4600 dolláros átlagfizetésével, éves összevetésben itt 12%-kal nőttek a bérek.A legjobb havi átlagfizetéseket felmutató 10 város a világon:A legkisebb havi bevételeket felmutató városok pedig Kairó és Lagos voltak, előbbiben 206, utóbbiban 236 dolláros havi átlagkereset volt a jellemző.A tanulmányból kiderül az is, hogy lakásbérlés oldaláról melyek a legdrágább városok, ezek közül az első öt egy két szobás lakás esetében:A havi rendelkezésre álló jövedelem alapján pedig a 10 legjobb helyezést elérő város: