Ezeket a kajákat eszed? - Vigyázz, mert korán meghalhatsz

Csokoládé

Süti

Chips

Pizza

Húsgolyók

Fánk

Majonéz

Margarin

Reggeli gabonapehely

Shake

Szóda és édesített üdítők

Csirke nuggets

Croissant és egyéb pékáruk

Feldolgozott húsok, mint a szalámi és a hamburger

Instant leves

Jégkrém

Alkohol párlatok, mint a whisky és a gin

Szerdán jelent meg a British Medical Journalben spanyol és francia kutatók tanulmánya, amelyben a túlságosan feldogozott ételek és élelmiszerek egészségre gyakorolt hatását vizsgálták. Kiderült, ezek közül jó néhány fogyasztása köthető egyértelműen a korai halálhoz, tehát bármennyire is fájdalmas ezt kimondani: jobb, ha lemondunk a sütikről, chipsekről és hamburgerekről.A Navarra Egyetem tanulmánya 19 899 embert vizsgált 20 éven keresztül. A kutatáshoz az élelmiszereket négy csoportba osztották, a nem feldolgozott kategóriától a túlságosan feldolgozott ételekig, és azt találták, hogy azok az ételek, amelyek az utóbbi kategóriához tartoznak, kivétel nélkül összefüggésben állnak a korai elhalálozással.A tanulmány készítői szerint ha valaki napi szinten öt vagy annál több alkalommal evett túlságosan feldogozott ételeket, akkor 62%-kal növelte halálozási esélyeit, gyakorlatilag minden egyes ilyen adag/alkalom 18%-kal növelte a korai halál kockázatát. A leggyakoribb halálozási ok a rák volt, ebben átlagosan 58 évesen haltak bele az emberek.És most jön a legrosszabb rész, ugyanis a lentebb felsorolt ételek mindegyike beletartozik ebbe a túlságosan feldolgozott étel-kategóriába, így ha lehet, érdemes ezeket minél inkább kerülni:A következő kategória, ami nagy kockázatot jelent az egészségre nézve az, amely valamilyen plusz alkotóelemet tartalmaz, ilyen a só vagy a cukor, illetve azok az ételek, amelyeket füstöléssel vagy sütéssel készítenek, mint a konzerv zöldségek, szirupban lévő gyümölcsök, sajtok, kenyér, sós vagy édesített diófélék.A vizsgált közel 20 ezer ember közül 335-en haltak meg a tanulmány készítése alatt, és a túlzottan feldolgozott ételeket fogyasztóknál volt a legmagasabb az elhalálozás kockázata.