Ezért robban fel Afrika népessége

Közismert, hogy a demográfiai számítások szerint Afrika népessége a következő évtizedekben óriási ütemben fog növekedni, a kontinens országai a világ legnépesebb államai közé lépnek elő. Az évszázad végére a fekete földrész népessége megközelítheti Ázsiáét. Elsőre meglepő lehet ez a jóslat, hiszen a fejlődéssel többnyire együtt jár a gyerekszám csökkenése, vagyis akár azt is gondolhatnánk, hogy ha eddig nem volt óriási népességnövekedés, akkor ezután sem lesz. Az alábbi ábra azonban rávilágít arra, hogy mi az igazi nagy változás, ami a lakosság lélekszámát az egekbe emeli:Az ábrán a gyerekhalálozási ráta, egészen pontosan az 5 év alatt meghalt gyermekek aránya látható. Az 1950-es években nem volt ritka, hogy egy-egy országban a ráta meghaladta a 30%-ot, esetenként a 40%-ot is. Ez a következő évtizedekben gyors apadásnak indult, mára már jellemzően bőven 10% alatti számokkal találkozhatunk. Márpedig ha a fejlődés hatására örvendetes módon több gyermek marad életben, akkor nekik is gyermekeik születhetnek, ez pedig a népességszám felgyorsulásához vezet.