Ezzel a néhány egyszerű módszerrel több száz kilóval csökkentheted a szén-dioxid-kibocsátást

Ha csupán 1°C-kal csökkentjük lakásunk hőmérsékletét, évente kb. 300 kilogrammal kevesebb CO2-t bocsát ki háztartásunk.

Ha éjszaka, vagy amikor nem tartózkodunk otthon, kb. 3 °C-kal alacsonyabban tarjuk lakásunk hőmérsékletét, évente kb. 440 kg CO2-t spórolunk.

Nyílászáróink szigetelésével évente 140 kg CO2-kibocsátást kerülhetünk el.

Ha a ruhákat nem forró vízben mossuk, vagy elektromos készülékeinket teljesen kikapcsoljuk, szintén többszáz kilogramm üvegházhatású gáztól mentesítjük a légkört.

Egy átlagos magyar háztartásban a felhasznált energia csaknem háromnegyedét fűtésre fordítjuk, ami az európai átlagnál mintegy 10 százalékkal magasabb arány. Az elmúlt évtizedben a magyar háztartások egy négyzetméterre jutó energiafelhasználása nagyjából stagnált, míg az európai átlag mintegy 16 százalékos csökkenést mutat. A magyar családok kétharmada ma elégedetlen annak az épületnek az állapotával, amelyben él, és a tervek között fontos szerepet kapnak az energiafelhasználás csökkentésére irányulók - bár ezek gyakran csak vágyak maradnak, amíg nem társul hozzájuk állami ösztönző - hívta fel a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI) az energiahatékonyság március 6-i világnapja alkalmából.Az EU primerenergia-fogyasztása 2017-ben 0,9 százalékkal, a végső energiaigénye 1,1 százalékkal nőtt az előző évihez képest a legfrissebb Eurostat-adatok szerint, és Magyarország energiafelhasználása is tovább emelkedett. A megemelkedett energiafelhasználás a szén-dioxid kibocsátást is újra emelkedő pályára állította, az azt megelőző három év stagnálása után a bolygó felmelegedéséért felelős üvegházhatású gázok kibocsátása új csúcsot döntött.Magyarországon egy főre átlagban naponta 15 kilogramm szén-dioxid (CO2) kibocsátás jut. Egy 1970-ben, az akkori építési előírások szerint épült családi ház évente egy négyzetméterre számítva kb. hatvan kilogramm CO2-t bocsát ki korszerűsítés híján. Egy 2000-ben épült ház mintegy negyven kilogrammot, míg egy új energetikai előírások szerint épült modern ház ennek töredékét.A fogyasztási szokások módosításával is nagy eredményt lehet elérni, a MEHI szerint a következő lépésekkel jelentős mennyiségű energiát és szén-dioxid-kibocsátást tudunk megtakarítani: