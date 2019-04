Fociakadémiát indít Budapesten az FC Barcelona

Futballakadémiát indít Budapesten az FC Barcelona: a világ egyik legnagyobb klubjának felügyeletével működő egyesületnél a 4 és 14 év közötti gyerekeket képzik majd egész évben.Farkas Balázs, a Barca Academy Hungary vezérigazgatója az MTI-nek elmondta, a megállapodást - melyet múlt hétfőn Pau Vilanova, az FC Barcelona elnökségi tagja jelentett be a Kocsis Sándor születésének 90. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a katalán fővárosban - négyéves előkészítő munka előzte meg.A megállapodás értelmében a budapesti akadémia az FC Barcelonától érkező szakmai igazgató irányításával fog működni,Hasonló akadémiák szerte a világon működnek az FC Barcelona felügyeletével, Európában Varsó, Moszkva és Isztambul utánAz akadémia - melynek a tervek szerint egy pesti és egy budai bázisa is lesz - tavasszal és nyáron várja majd a futballozni szerető jelentkezőket, akiket felvételin válogatnak ki. A legjobbak akár később a Barcelona kötelékhez is csatlakozhatnak, ugyanis a kiemelkedő játékosokra a katalánoknak előválasztási joguk van.

Lionel Messi. Kép és címlapkép forrása: PAU BARRENA / AFP