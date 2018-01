Fontos hírünk van azoknak, akik gyakran esznek szendvicset és aggódnak a klímaváltozás miatt

Az otthon készített szendvicsek előállítása feleakkora terhelést jelent a klímára nézve, mint a boltban készen vásárolt előre csomagolt társaik, miután összességében feleakkora széndioxid-kibocsátás kapcsolódik hozzá

a legnagyobb karbonlábnyoma a disznóhúst (bacont, szalonnát vagy kolbászt), sajtot és garnélarákot tartalmazó szendvicseknek van

Mind többen figyelik aggódva a klímaváltozásról szóló híreket, azonban vélhetően egyelőre jóval kevesebben vannak azok, akik hajlandók a saját életükben is meghozni azokat a nem ritkán kényelmetlen változtatásokat, amelyekkel érdemben csökkenthetik az egyéni klímaterhelést. Márpedig a fogyasztási szokások átalakításával jelentősen csökkenthető az ember személyes szénlábnyoma, ha pedig ezek a kedvező módosítások tömegessé válnak, javíthatják a klímaváltozás elleni küzdelem esélyeit is.Sokan valószínűleg nem gondolnak bele, de még egy olyan hétköznapi dolog, mint a tízórai szendvics esetében sem mindegy a globális felmelegedés tekintetében, hogy hogyan dönt az ember. A különféle hozzávalók és az alapján, hogy magunk készítjük-e avagy készen vásároljuk, az egyes szendvicsek karbonlábnyoma jelentősen eltérhet. következtetett a témában készült első kutatás eredményeit publikáló University of Manchester.A kutatás a szendvicsek teljes életciklusa alapján vizsgálta, hogy a hozzávalók előállításától a csomagoláson át a szállításig és hulladékképződésig az egyes tényezők összességében mekkora üvegházgáz-kibocsátással, illetve üvegházhatással járnak. A kutatók 40 különféle típust, receptet és kombinációt vizsgáltak meg. Ezek alapján, ezek között is a készen vásárolható kiadósabb darabokat találták a leginkább "klímapusztítónak". Az ilyen, nagyobb szendvicsek teljes életciklusuk során 1441 gramm szén-dioxid ekvivalenst generálnak, amennyit egy átlagos személyautó közel 20 kilométernyi útján termel. Ezzel szemben a leginkább fenntartható paramétereket az otthon készített sajtos-sonkás szendvics mutatja.A szendvicsek karbon lábnyomának legjelentősebb komponense - 37-67 százaléka - a hozzávalók mezőgazdasági termeléséhez és élelmiszer-ipari feldolgozásához kapcsolódik. A csomagolás további akár 8,5, a szállítás és fagyasztást is magába foglaló tárolás pedig újabb 4 százalékot jelent a kapcsolódó emisszión belül.

Miután a szendvics őshazájáról van szó, nem meglepő, hogy az Egyesült Királyságban még Brit Szendvics Szövetség (BSA) is működik, amelynek becslése szerint évente több mint 11,5 milliárd darab szendvics fogy a szigetországban, amelyeknek mintegy fele volt házi készítésű. A 11,5 milliárd szendvics előállítása és fogyasztása során összességében 9,5 millió tonna szén-dioxid ekvivalens szabadul fel, ami nagyjából megegyezik azzal, mint amennyit 8,6 millió autó használata termel egy év alatt.