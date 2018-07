George Clooney a legjobban kereső színész a világon

nak nagyobb volt a bevétele az elmúlt évben, mint bármely más színésznek valaha egy év alatt. A Forbes legjobban kereső hírességeinek listáján a második helyet megszerző Clooneyt a bokszolónek sikerült megelőznie.

Forrás: Shutterstock

A bokszoló sztár 2015-ben már feljutott a toplista csúcsára, az elmúlt évi 285 millió dolláros (78,6 milliárd forintos) - adózás előtti - bevételével most ismét övé a Forbes-lista első helye - írta a BBC.Az 57 éves Clooney a rangsort összeállító amerikai lap szerint 239 millió dollárt (67 milliárd forintot) keresett a 2017. június 1-jétől kezdődő évben. A hatalmas bevételből jelentős tétel volt Casamigos tequilavállalatának eladása. Az egymilliárd dollárért (276 milliárd forintért) elkelt céget a színész 2013-ban alapította két barátjával, Rande Gerberrel és Mike Meldmannel.A celebek százas Forbes-rangsorában a közösségi médiasztár,lett a harmadik 166,5 millió dollárral (46 milliárd forinttal). A 20 éves Jenner a Forbes értesülése szerint azon van, hogy "a legfiatalabb milliárdos legyen belőle a saját erejéből".Az első tíz jól kereső híresség között két focista is szerepel:és. Az argentin futballista 111 millió dollárral (30,6 milliárd forinttal) a nyolcadik, Ronaldo 108 millió dollárral (29,7 milliárd forinttal) a tizedik lett.A zenészek közül a(118 millió dollárral, azaz 32,5 milliárd forinttal), a(115,5 millió dollárral, azaz 31,8 milliárd forinttal) és(110 millió dollárral, azaz 30,3 milliárd forinttal) jutott be az első tíz közé.A száz legjobban kereső celeb között csupán 15 nő van, eggyel kevesebb, mint egy évvel korábban.A listán szereplő celebek összesen 6,3 milliárd dollárt (1737 milliárd forintot) raktak össze az elmúlt évben, ami viszont 22 százalékos emelkedést mutat az egy évvel korábbihoz képest.